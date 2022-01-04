Православные праздники в январе 2022 в Украине: опубликован церковный календарь

В январе 2022 года православные в Украине отмечают несколько больших религиозных праздников, таких как Рождество Христово, Собор Пресвятой Богородицы, Крещение Господне, Обрезание Господне, святителя Василия Великого, Татьянин день.

Кроме того, верующих ожидает продолжение Рождественского поста и несколько традиционных однодневных постов. Когда следует воздерживаться в питании и память каких святых церковь чтит во второй месяц зимы, рассказывает OBOZREVATEL.

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7 января – Рождество Христово

14 января – Обрезание Господне

19 января – Крещение Господне

1 января – память Ильи Муромца Киево-Печерского

Преподобный Илья Муромец, монах Киево-Печерской лавры, жил в 12 веке. Мощи святого покоятся в Антониевых пещерах. Примечательно, что он считается вероятным прототипом персонажа народных сказок Ильи Муромца.

2 января – праведного Иоанна Кронштадского, чудотворца

Иоанн Кронштадский – святой, священник, подвижник, чудотворец (1829-1909).

4 января – великомученицы Анастасии Узорешительницы

Святая Анастасия приняла мученическую смерть в 304 году во время "великого гонения" при Диоклетиане. Ее называют Узорешительницей, так как, по преданию, святая облегчала ("разрешала") страдания заключенных христиан. А в народе считается, что Анастасия помогает освободиться от "уз беременности".

6 января – Навечерие Рождества Христовa (Рождественский сочельник)

Рождественский сочельник – канун праздника Рождества Христова. До появления первой звезды верующие не вкушают пищи, а к ужину к столу подают двенадцать постных блюд.

7 января – Рождество Христово

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – один из главных праздников для христиан, посвященный рождению Сына Божьего во плоти от Девы Марии.

7-17 января – Святки

Святки – двенадцать дней от праздника Рождества Христова до праздника Крещения Господня.

8 января – Собор Пресвятой Богородицы

На следующий день после Рождества Христова верующие прославляют Божью Матерь, родившую Сына Божьего Иисуса Христа.

9 января – апостола первoмученика и архидиакона Стефана

Стефан Первомученик – первый христианский мученик из диаспоры евреев; был судим Синедрионом и побит камнями за проповедь слова Божьего в Иерусалиме около 33-36 года.

14 января – Обрезание Господне

Обрезание Господне – великий православный праздник, который посвящен воспоминанию о Евангельском событии совершения над Младенцем Иисусом иудейского обряда обрезания.

17 января – Собор 70 апостолов

70 апостолов – ученики Иисуса Христа, которых в последний год Своей жизни на земле Он избрал для проповеди.

18 января – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

Навечерие Богоявления – день строгого поста и последний день колядований.

19 января – Святое Богоявление, Крещение Господне

Крещение Господa – большой праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

20 января – Собор Иоанна Предтечи

Собор Иоанна Предтечи – праздник, установленный в честь пророка Иоанна Крестителя.

25 января – Татьянин день

Пресвятая мученица Татьяна Римская приняла мученическую смерть в третьем веке при императоре Александре Севере.

27 января – Равноапостольной Нины

Святая Нина – христианская просветительница Грузии, почитается в лике равноапостольных.

31 января – память святителей Афанасия и Кирилла, преподобных Кирилла и Марии Радонежских

Святители Афанасий и Кирилл, архиепископы Александрийские, жили в 3-4 веках. Прославились борьбой с еретиками.

Преподобные Кирилл и Мария – родители известного святого, преподобного Сергия Радонежского.

Однодневные посты – 18, 21, 26 и 28 января.

Рождественский пост – многодневный строгий пост, который длится с 28 ноября по 6 января.

Недели без постных дней: Святки с 7 по 17 января.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь праздничных и выходных дней на 2022 год. В Украине будет 116 официальных нерабочих и 249 рабочих дней.