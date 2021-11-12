Выходные в январе 2022: сколько будут отдыхать в Украине

В январе 2022 года в Украине будет 12 официальных выходных дней. В этом месяце отмечаются Новый год и Рождество Христово, в связи с чем украинцы получат дополнительные дни для отдыха.

Так, согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, эти два праздника входят в перечень нерабочих дней. Поэтому продолжительные выходные ожидают граждан в период с 1 по 3 января, а также с 7 по 9 января включительно.

Новый год, 1 января, приходится на субботу и выходной по случаю праздника, согласно статье 67 КЗоТ, переносится на понедельник, 3 января.

В свою очередь, Рождество, 7 января выпадает на пятницу. Предпраздничный рабочий день 6 января, в соответствии со статьей 53 КЗоТ, будет сокращен на один час.

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Стоит отметить, что в январе в Украине традиционно отмечаются и другие большие праздники, такие как Крещение Господне, Обрезание Господне, память святителя Василия Великого, святки, Крещенский Сочельник, День Соборности Украины.

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