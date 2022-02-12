Лишь пятая часть украинцев считает, что выполнение Минских соглашений сможет предотвратить вторжение РФ – опрос
Большинство опрошенных украинцев считает, что Минские соглашения не смогут предотвратить возможное вторжение России на территорию украинского государства и начало полномасштабной войны. Такого мнения придерживаются более 80% граждан.
Опрос проводили с помощью компании Liberty Report в студии программы "Свобода слова Савика Шустера" 11 февраля. Среди взрослого населения в студии находились вакцинированные люди разных возрастов и областей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Редакторы задали украинцам, находящимся в студии, такой вопрос: "Нужно ли выполнять Минские соглашения для предотвращения масштабной войны с Россией?". 19% гостей программы ответили "да", а 81% – "нет".
Напомним:
министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет выполнять Минские договоренности в той интерпретации, которую требуют в России. Причиной является то, что российская сторона отмечает необходимость прямого диалога между властью Украины и главарями террористических организаций "Л/ДНР".
Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Минские договоренности остаются единственным путем разрешения кризиса, вызванного российской военной агрессией. В то же время, пока Украина последовательно продвигается в имплементации этих соглашений, РФ не выполнила никаких своих обязательств.
Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с главами Украины и России заявил, что и Путин, и Зеленский подтвердили желание выполнять "Минск". В то же время политик признал, что существуют разные подходы к трактовке этих соглашений, но призвал к конкретным шагам для того, чтобы найти единое прочтение.
Шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар выразил мнение, что Минские соглашения в том виде, в каком они сейчас есть, лишь усложняют нынешнюю ситуацию на Донбассе. Их исполнение приведет к дестабилизации по всей Украине.
Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что выполнение Минских соглашений является разрушительным для Украины и приведет к ее уничтожению. Данилов считает, что "Минск" необходимо пересмотреть. Он призвал вести переговоры о новом документе, который реально реализовать. И чтобы он заставил Путина увести войска от украинских границ.
Представитель МИД Олег Николенко отметил, что на следующем заседании Совета безопасности ООН Украина планирует предоставить доказательства невыполнения Россией Минских соглашений. Заседание должно состояться 17 февраля.
Его инициировала российская сторона, чтобы обсудить Минские соглашения. В то же время Украина, как подчеркнул Николенко, использует этот случай, чтобы рассказать международным партнерам о том, что в Москве не выполняют свои обязательства по урегулированию вооруженного конфликта на востоке украинского государства мирным путем.