Лишь пятая часть украинцев считает, что выполнение Минских соглашений сможет предотвратить вторжение РФ – опрос

Большинство опрошенных украинцев считает, что Минские соглашения не смогут предотвратить возможное вторжение России на территорию украинского государства и начало полномасштабной войны. Такого мнения придерживаются более 80% граждан.

Опрос проводили с помощью компании Liberty Report в студии программы "Свобода слова Савика Шустера" 11 февраля. Среди взрослого населения в студии находились вакцинированные люди разных возрастов и областей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Редакторы задали украинцам, находящимся в студии, такой вопрос: "Нужно ли выполнять Минские соглашения для предотвращения масштабной войны с Россией?". 19% гостей программы ответили "да", а 81% – "нет".

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Напомним:

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет выполнять Минские договоренности в той интерпретации, которую требуют в России. Причиной является то, что российская сторона отмечает необходимость прямого диалога между властью Украины и главарями террористических организаций "Л/ДНР".

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Минские договоренности остаются единственным путем разрешения кризиса, вызванного российской военной агрессией. В то же время, пока Украина последовательно продвигается в имплементации этих соглашений, РФ не выполнила никаких своих обязательств.

Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с главами Украины и России заявил, что и Путин, и Зеленский подтвердили желание выполнять "Минск". В то же время политик признал, что существуют разные подходы к трактовке этих соглашений, но призвал к конкретным шагам для того, чтобы найти единое прочтение.

Шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар выразил мнение, что Минские соглашения в том виде, в каком они сейчас есть, лишь усложняют нынешнюю ситуацию на Донбассе . Их исполнение приведет к дестабилизации по всей Украине.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что выполнение Минских соглашений является разрушительным для Украины и приведет к ее уничтожению. Данилов считает, что "Минск" необходимо пересмотреть. Он призвал вести переговоры о новом документе, который реально реализовать. И чтобы он заставил Путина увести войска от украинских границ.