Минские соглашения усложнят ситуацию, их пора заменить: в документе по Донбассу нашли опасные уловки

Минские соглашения в том виде, в котором они сейчас есть, лишь усложняют нынешнюю ситуацию на Донбассе. Их выполнение в итоге приведет к дестабилизации по всей Украине

Такое мнение 6 февраля в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" высказал шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар. В свою очередь бывший генпрокурор Юрий Луценко, который был гостем эфира, заявил о необходимости заменить эти соглашения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Сохара, в Минских соглашениях прописано, что сперва необходимо провести выборы, а затем Украина получит контроль над границе.

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"Де-факто это значит, что местные выборы на Донбассе будут происходить под контролем российских войск", – сказал шеф-редактор OBOZREVATEL.

Он также подчеркнул, что формула "плохой мир лучше хорошей войны" не сработает.

"В моем понимании, выполнение Минских соглашений еще больше осложнит сложившуюся сегодня ситуацию. Представьте, что будет означать их реализацию по "формуле Штайнмайера". Я бы на месте Путина сказал голосовать (на Донбассе) за партию "заЖоп". Туда (в партию) приходят местные так называемые журналисты, сепаратисты, лидеры орков – и они уже будут проводить политику на национальном уровне. Вместе с Медведчуком и Бойко эта партия получит много голосов, примерно 35%. Соответственно, дестабилизация с Донбасса будет перенесена на всю Украину", – сказал Сохар.

Он подчеркнул, что Украина, как молодое нестабильное государство со слабым правительством и Офисом президента, не может выполнять такие условия.

Лученко добавил, что соглашения уже сыграли свою роль и дали время для создания армии, но сейчас их необходимо менять.

"Минские соглашения дали нам возможность создать армию и понять, что мы воюем с Россией, а не с сепаратистами. Их нужно заменить", – сказал он.

О пяти признаках, почему Россия денонсировала Минские соглашения, – читайте в блоге Ореста Сохара.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Россия фактически расстреляла Минские соглашения "Градами" – они сейчас в коматозном состоянии.