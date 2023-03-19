Кто из мобилизованных может служить по месту жительства во время военного положения в Украине: разъяснение

В Украине идет мобилизация, во время которой военнообязанным украинцам 18-60 лет раздают повестки. После призыва в ряды ВСУ некоторые из них имеют право проходить службу по месту жительства.

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В таком случае мужчинам следует обращаться с рапортом к командиру части. OBOZREVATEL собрал разъяснения по этому поводу.

Категории граждан, имеющих право служить по месту жительства, определены ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Так, в Украине могут проходить службу по месту жительства:

– лица с инвалидностью;

– многодетные родители;

– родители детей с инвалидностью и тяжелобольных детей.

Адвокат Ростислав Кравец отметил, что часто в Украине этого не придерживаются. По его словам, такие категории лиц, например, из западных областей нередко попадают на службу на Донбасс.

Но если такой военнообязанный хочет, подчеркнул юрист, может обратиться с соответствующим рапортом к командиру части и указать, что имеет право служить в регионе, где зарегистрирован. И тогда его должны перевести.

Кто не подлежит призыву во время мобилизации в Украине

Напомним, что от начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года украинских мужчин от 18 до 60 лет должны призывают на военную службу. Но есть исключения. Некоторые не подлежат призыву в военное время по состоянию здоровья, по виду деятельности или семейным обстоятельствам.

Полный список категорий граждан, не подлежащих мобилизации во время войны, доступен по ссылке.

Кроме того, компании могут забронировать своего работника от призыва на военную службу. Кому разрешат бронирование, как оно работает и на кого распространяется – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, можно ли обжаловать решение ВВК о пригодности к военной службе. В то же время в Минобороны развеяли очередной миф роспропаганды о якобы мобилизации женщин в Украине.

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