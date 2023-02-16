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Сколько работников предприятия можно забронировать от мобилизации во время военного положения: разъяснение

Марина Лисничук
Общество
4 минуты
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Сколько работников предприятия можно забронировать от мобилизации во время военного положения: разъяснение

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок бронирования военнообязанных во время всеобщей мобилизации, которая продолжается с начала войны. Он предусматривает отсрочку от призыва для 50% госслужащих и работников важнейших для страны предприятий.

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Также увеличивается количество предприятий, которым можно бронировать сотрудников. OBOZREVATEL собрал разъяснение о том, сколько потенциальных призывников и на какой срок может забронировать работодатель.

Сколько военнообязанных работников и где можно забронировать?

Кабинет Министров постановлением от 27 января 2023 г. №76 принял новый порядок бронирования военнообязанных и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики.

Бронированию подлежат руководители и заместители, а также 50% от количества (на дату представления списка) военнообязанных работников, работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях:

– которым установлены мобилизационные задания (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач или заказов;

– осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

– которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

В случае наличия обоснованной потребности количество подлежащих бронированию военнообязанных может превышать 50% количества таких лиц на предприятии.

Сколько работников предприятия можно забронировать от мобилизации во время военного положения: разъяснение

Военнообязанные руководители предприятий, учреждений и организаций и их заместители, а также работники предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждает Минэнерго, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности. Также не применяются ограничения по количеству военнообязанных.

Для обеспечения стабильной работы органов государственного управления бронированию подлежат сотрудники, находящиеся на политических должностях в госорганах, госслужащие категории "А" и "Б", руководители госорганов, органов госуправления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, и их заместители, руководители самостоятельных структурных подразделений таких органов и их заместители, работники патронатных служб, работники органов местного самоуправления первой-четвертой категории и 50% количества военнообязанных других работников органов госвласти и местного самоуправления.

К предприятиям, которым разрешено бронировать своих работников, теперь относятся крупные налогоплательщики, компании с иностранными инвестициями. Определение предприятия критически важно осуществляется центральными органами исполнительной власти другими органами госуправления в соответствующих сферах национальной экономики, областными администрациями и городскими администрациями Киева и Севастополя. Для того чтобы предприятие было признано таким, оно должно соответствовать по крайней мере трем из семи критериев.

Сколько работников предприятия можно забронировать от мобилизации во время военного положения: разъяснение

"Такая новация упрощает предприятиям возможность бронирования для своих сотрудников, ведь для этого нужно только соответствовать категориям. Однако, с другой стороны, поскольку 50% работников предприятия все же могут быть мобилизованными, то для учреждения это может иметь критическое значение", – объяснил адвокат Андрей. Новак.

На какой срок дается отсрочка?

Забронированным военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва военную службу во время мобилизации. Срок ее действия не может превышать:

срок проведения мобилизации (для военнообязанных в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов);

шесть месяцев (для военнообязанных на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов), осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период).

Сколько работников предприятия можно забронировать от мобилизации во время военного положения: разъяснение

Отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанными решениями Министерства экономики до принятия нового постановления правительства, действуют в течение срока, на который они предоставлены.

"Бронь" выдается на шесть месяцев. Так что если ее срок истек и он не был продлен соответствующим постановлением правительства, руководители предприятий должны снова подавать документы на бронирование своих работников. То есть одного человека в таком случае нужно бронировать несколько раз", – отметил адвокат Новак.

Ранее в Минэкономики рассказали, что количество военнообязанных, которых можно бронировать по новому порядку, во время мобилизации будет зависеть от ситуации на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время военного положения в Украине могут быть мобилизованы и ограниченно пригодные для службы мужчины. В ВСУ объяснили, куда могут призвать военнообязанных этой категории.

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