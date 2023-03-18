'В Украине не мобилизуют женщин без их согласия': Маляр развеяла очередной миф росспропаганды

В Министерстве обороны Украины был развеян очередной миф российской пропаганды. Заместитель главы МОУ Анна Маляр подчеркнула, что в Украине не мобилизуют женщин без их согласия, в частности, это касается и женщин-медиков.

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Об этом она написала в своем Telegram-канале. По словам Маляр, кремлевская пропаганда продолжает распространять фейки и мифы ради влияния на украинское общество.

Несмотря на то, что россиянам не удается предоставить всеобщую огласку своим фейкам, они все равно пытаются их "раскрутить".

"У нас не мобилизуют женщин без их согласия, даже медиков. И не направляют без их согласия на передний край", – отметила Маляр.

Она уточнила, что если военнообязанная женщина получает повестку – это для уточнения данных. Замминистра объяснила, что согласно украинскому закону, женщины-медики должны каждые пять лет появляться в военкомате.

Кроме того, по словам Маляр, постоянно распространяется информация, что якобы через "Дію" будут выдавать повестки. Повестки через "Дію" не выдают и сейчас даже не прорабатывается вопрос об интеграции повесток в приложение.

Еще один российский нарратив касается того, что мобилизованных якобы сразу без подготовки отправляют в Бахмут.

На самом же деле, как объяснила представительница Минобороны, мобилизованных, не проходивших военную службу, направляют в учебные центры. В результате широкомасштабной войны подготовка рядового и сержантского состава происходит по сокращенным срокам, но без снижения качества обучения.

Более того, мобилизованных направляют на разные направления, а не только на восток Украины. Маляр отметила, что есть немало тыловых воинских частей в разных регионах Украины, задача которых приближает нашу победу.

Напомним, украинки, имеющие медицинскую специализацию, не будут подлежать обязательной мобилизации до 2026 года. На сегодняшний день в стране нет мобилизации женщин, однако есть изменения в системе военного учета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Кабинет министров Украины опубликовал правила военного учета для женщин-медиков. Они входят в порядок организации и ведения учета призывников, военнообязанных и резервистов, принятого 30 декабря.

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