Можно ли обжаловать решение ВВК о пригодности к военной службе и что нужно знать: разъяснение

Во время мобилизации в Украине, предварительно продолжающейся до 20 мая, призыву подлежат все военнообязанные мужчины 18-60 лет. Однако их пригодность к службе определяется только при прохождении военно-врачебной комиссии (ВВК).

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По словам юристов, ее решение о пригодности или непригодности всегда можно обжаловать, если на это есть основания. OBOZREVATEL собрал разъяснения по этому поводу.

Как обжаловать решение ВВК?

Отметим, что медицинская комиссия призывника является обязательным этапом мобилизации. Без ее прохождения военнообязанных на фронт и даже на учебу не отправят.

Если после проверки здоровья призывнику выписали ошибочный вывод, что он пригоден к службе, а у него фактически есть серьезные проблемы со здоровьем и инвалидность, это решение можно обжаловать. Для этого следует обратиться в ВВК высшего уровня и пройти дополнительную медкомиссию.

Добиться пересмотра врачебного вердикта можно и в судебном порядке. Для этого следует указать причину пересмотра заключения ВВК и добавить результаты предыдущих комиссий.

В компетенцию суда не входит проверка здоровья, поэтому призывнику следует предоставить медицинские выводы как доказательную базу для рассмотрения дела.

Согласно требованиям действующего законодательства, призывники подлежат медицинскому осмотру, после которого каждый врач комиссии записывает к учетной карточке заключение о пригодности (временной непригодности или полной непригодности) к военной службе, дату осмотра и подписывает заключение с указанием своей фамилии и инициалов, а также скрепляет печатью.

По результатам медосмотра врач-представитель ВВК принимает итоговое решение о пригодности призывника по состоянию здоровья к военной службе и службе в том или ином роде войск.

Пока претендент на мобилизацию не получит статуса пригодного к службе, его забрать воевать не могут. В случае временной негодности, которая длится полгода, нужно затем заново проходить медкомиссию и подтверждать свой статус.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие проблемы со здоровьем могут служить основанием для отсрочки от службы в ВСУ. Также было разъяснение о том, как подтвердить непригодность к службе во время мобилизации в Украине.

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