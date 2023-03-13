''Крым – это Украина'': партизаны на полуострове передали ''привет'' оккупантам. Фото

Украинские активисты провели очередную акцию сопротивления в оккупированном Крыму. На знаменитой Медведь-горе (Аю-Даг) патриоты оставили смелое послание для оккупантов.

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В частности, захватчикам передали "привет" в виде надписей "Крым – это Украина". Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как отмечается, снимки прислал один из подписчиков паблика.

"Аю-Даг. Движение сопротивления в Крыму разрастается", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты в Алуште оштрафовали противника войны за "дискредитацию" армии РФ. Его заставили выплатить 30 тысяч рублей (около 14,7 тыс. грн).

Кроме того, на днях патриоты в Крыму провели новую акцию, напомнив, что вскоре оккупантам придется бежать с полуострова. А в Симферополе крымчане возложили цветы к памятнику Тараса Шевченко.

Также сообщалось, что в Крыму захватчики распродают свою недвижимость. Квартиры и дома выставляют на продажу по дешевке, чтобы успеть до прихода украинской армии.