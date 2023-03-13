"Выкрикивал разные фразы": в Алуште мужчина получил штраф за "дискредитацию" армии РФ
В оккупированной Алуште оштрафовали мужчину за "дискредитацию" армии РФ. Подконтрольный России суд обязал противника войны против Украины выплатить 30 тысяч рублей (около 14,7 тыс. грн).
Как говорится в сообщении оккупационного суда Алушты, привлекаемый, гражданин Украины, якобы находился в состоянии алкогольного опьянении. Утверждается, что в общественном месте мужчина якобы выкрикивал "различные фразы".
В высказываниях мужчины оккупанты усмотрели "дискредитацию использования ВС РФ".
Отмечается, что штраф получил Денис Сергеевич Ежов. Он якобы признал свою вину.
Как сообщал OBOZREVATEL, в октября оккупанты присудили 2,5 года тюрьмы жителю Алушты, который распространял листовки о военных преступлениях РФ. 31-летний мужчина самостоятельно изготовлял материалы, разбрасывал их по почтовым ящикам и расклеивал на улицах и остановках.
Отметим также, в Крыму захватчики начали распродавать свою недвижимость. Причем свои квартиры и дома продают по дешевке, поскольку хотят успеть до прихода украинской армии.
На днях в Крыму патриоты провели новую акцию, напомнив оккупантам, что вскоре им придется бежать. А в Симферополе активисты возложили цветы к памятнику Тараса Шевченко – по случаю 209-й годовщины со дня рождения Кобзаря.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!