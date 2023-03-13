'Выкрикивал разные фразы': в Алуште мужчина получил штраф за 'дискредитацию' армии РФ

В оккупированной Алуште оштрафовали мужчину за "дискредитацию" армии РФ. Подконтрольный России суд обязал противника войны против Украины выплатить 30 тысяч рублей (около 14,7 тыс. грн).

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Как говорится в сообщении оккупационного суда Алушты, привлекаемый, гражданин Украины, якобы находился в состоянии алкогольного опьянении. Утверждается, что в общественном месте мужчина якобы выкрикивал "различные фразы".

В высказываниях мужчины оккупанты усмотрели "дискредитацию использования ВС РФ".

Отмечается, что штраф получил Денис Сергеевич Ежов. Он якобы признал свою вину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октября оккупанты присудили 2,5 года тюрьмы жителю Алушты, который распространял листовки о военных преступлениях РФ. 31-летний мужчина самостоятельно изготовлял материалы, разбрасывал их по почтовым ящикам и расклеивал на улицах и остановках.

Отметим также, в Крыму захватчики начали распродавать свою недвижимость. Причем свои квартиры и дома продают по дешевке, поскольку хотят успеть до прихода украинской армии.

На днях в Крыму патриоты провели новую акцию, напомнив оккупантам, что вскоре им придется бежать. А в Симферополе активисты возложили цветы к памятнику Тараса Шевченко – по случаю 209-й годовщины со дня рождения Кобзаря.