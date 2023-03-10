''Крым – это Украина'': на оккупированном полуострове напомнили захватчикам, что те на чужой земле, и возложили цветы Кобзарю. Фото

Патриоты во временно захваченном Россией Крыму в который раз напомнили российским захватчикам, что вскоре им придется бежать с украинского полуострова. Активисты присоединились к акции "Единое сердце Украины", которую проводили во всех оккупированных украинских населенных пунктах.

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Фото показали в Telegram-канале Движения гражданского сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Желтая лента" в пятницу, 10 марта. Там отметили, что в последнее время движение в Крыму приобрело значительный размах.

В Севастополе, Ялте и Симферополе развевались половинки сердец флешмоба, а также желтые ленты и проукраинские открытки.

"Все это является источником вдохновения и мощным напоминанием, что Крым – это Украина и мы никогда не откажемся от своего стремления к свободе и справедливости. Вместе мы одержим победу и отвоюем нашу украинскую землю!" – говорится в сообщении.

А в Симферополе украинцы возложили цветы к памятнику украинскому писателю, художнику и мыслителю, символу Украины Тарасу Шевченко. 9 марта 2023 года украинцы отмечали 209-ю годовщину со Дня его рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на девять лет российской оккупации, в Крыму остаются люди, которые ждут, когда остров снова вернется под контроль Украины. В таком же духе крымчане воспитывают и своих детей. Доказательством тому стало видео, снятое в Крыму, на котором ребенок произносит лозунг "Слава Украине! Героям слава!".

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