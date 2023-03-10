В Крыму оккупанты за бесценок продают недвижимость: что происходит

Во временно оккупированном страной-террористкой Россией Крыму захватчики распродают свою недвижимость. При этом квартиры и дома продают они по дешевке.

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Об этом рассказал военно-политический эксперт, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий "Общественному радио". По его словам, несколько месяцев назад крымские строительные компании очень обрадовались, ведь им начали предлагать большие контракты на строительство фортификационных сооружений и копание траншей в районе Перекопа.

"Причем эти контракты были по 200-250 километров траншей на компанию. Пару десятков таких компаний схватили эти контракты, начали копать, а потом оказалось, как говорил их товарищ Медведев," денег нет, но вы держитесь. То есть им тупо не платили по этим контрактам. Когда же задолженность начала скапливаться, подрядчики начали протестовать, спрашивать, когда будут деньги, а им намекнули, что "деньги будут после победы", – рассказывает Дикий.

При этом большая часть компаний впоследствии оставили те работы, а вместо них туда завезли большое количество российских солдат, просто лопатами сейчас копающих там траншеи. Дикий добавил: оккупанты собираются встречать на тех позициях украинскую армию.

"То есть они верят в нас, в то, что мы скоро придем, поэтому готовятся к обороне… Очень надеюсь, что мы не подведем их в этом плане. Еще одно доказательство того, насколько они у нас верят, – в Севастополе буквально рухнул рынок недвижимости , квартиры продают буквально за бесценок. При этом большинство этих квартир, которые выставляют на продажу, это жены российских офицеров.То есть именно те, кто изнутри хорошо знает, чего стоит "вторая армия мира", - подытожил Дикий.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что оккупационные "власти" на временно оккупированных территориях Херсонской области собрались бежать. Колаборанты пытаются выехать на территорию незаконно аннексированного Крыма.

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