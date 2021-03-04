Степанов призвал остановить цепь смертей и 'антивакцинальную вакханалию'

В Украине за год пандемии коронавируса умерли 26 951 человек. В Министерстве здравоохранения считают, что остановить цепь смертей можно только благодаря вакцинации населения.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире политического ток-шоу "Право на владу" в четверг, 4 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мне кажется, что этот счетчик смерти мы должны остановить и способ это сделать – это вакцинация. Все очень просто: с одной стороны есть страшная болезнь, которая уносит жизни, а с другой – вакцина, средство защиты от этой болезни. Ты точно не умрешь, если ты вакцинирован, и не попадешь в реанимацию...Вакцина равняется жизни ", – подчеркнул глава Минздрава.

Степанов отметил, что в Украине несколько месяцев длилась "антивакцинальная вакханалия", которую поддерживали "коллаборанты ковида" с целью сорвать прививание в Украине.

В ответ на это министр, президент Украины Владимир Зеленский и главный санитарный врач Виктор Ляшко на собственном примере показали, что вакцинация не опасна.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, надо ли вакцинироваться тем, кто переболел коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Ивано-Франковска, который был против карантина, привился "лишней" вакциной от COVID-19.