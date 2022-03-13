Украинцев призвали не размещать в Сети данные об объектах военной инфраструктуры: Бутусов объяснил причину

Военный журналист Юрий Бутусов призвал украинцев не размещать в сети данные об объектах военной инфраструктуры. По его словам, с помощью этой информации оккупанты определяют цели для ракетных и авиационных ударов.

Соответствующий пост журналист опубликовал на своей странице в Facebook. Он отметил, что для мобилизации страны необходима не публичность, а эффективная организация.

"Друзья, прошу не размещать в соцсетях и СМИ какую-либо информацию о конкретных объектах военной инфраструктуры и центрах управления, если нет цели ввести противника в заблуждение. Все наши цели известны врагу, и Яворов тоже. Но идет информационная война и приоритетность определения целей для ударов врага нередко определяется именно через СМИ. Мне известно уже три конкретных случая таких атак", – написал Бутусов.

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Отметим, недавно власти обратились к гражданам с еще одним призывом. Министр обороны Алексей Резников попросил пользователей соцсетей не распространять сообщения о предоставлении определенными странами того или иного оружия нашему государству.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 13 марта войска РФ нанесли ракетный удар по Международному центру миротворчества и безопасности (бывший Яворивский полигон) на Львовщине. Из-за действий оккупантов девять человек погибли, а 57 получили травмы.