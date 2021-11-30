Все замело, видимость нулевая: в Карпаты пришла настоящая зима. Фото и видео

Во вторник, 30 ноября, украинские Карпаты снова засыпало снегом. В высокогорье снежит второй день подряд, видимость там ограничена.

Как говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook, на горе Поп Иван, одной из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028 м), пасмурно. Там идет метель.

Утром около 09:00 видимость на горе была ограничена до 40 метров, а температура воздуха там опустилась до -12 градусов. При этом сохранялся ветер до 10 метров за секунду.

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Спасатели предупредили туристов об опасности и призвали их воздержаться от туристических походов в горы. Так, в пресс-центре Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области в Facebook напомнили о необходимости проконсультироваться с представителями горной поисково-спасательной службы по маршруту и вероятностному ухудшению погоды.

"Безопасность в горах зависит от многих факторов, в частности – надлежащей подготовки, организованности, дисциплины, соблюдения элементарных правил безопасности, соответственно подобранных одежд, обуви и т.д., а также – от знания местности и ее естественных препятствий", – говорится в сообщении.

В то же время руководитель Черногорского поисково-спасательного поста на горе Поп Иван Василий Фицак в Facebook показал видео с горы. На нем зафиксировано, что видимость там ограничена, дует сильный ветер. По словам спасателя, снежный покров составляет около 20 см с переметками.

Фицак подчеркнул, что снег будет идти в Карпатах как минимум до 3 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 ноября в трех регионах Украины выпал первый снег. Жители столицы, Ривненщины и Волыни опубликовали в сети кадры, как необычно выглядит осенняя природа, покрытая снежным покровом.