Карма ударит по каждому: астрологиня дала прогноз до конца октября

Конец октября будет отмечен энергиями гармонии и покоя. Будет просыпаться вдохновение и стремление к творчеству и самовыражению. Также этот период побуждает к изменениям в окружении – будут разрываться старые связи, которые больше не служат вашему счастью и развитию.

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Трансформационный период будет касаться судьбоносных изменений и ключевых решений. По ком больше всего ударит карма, для OBOZ.UA рассказала астрологиня Исита Гая.

Конец октября будет тем периодом, когда наиболее активно будет проявляться карма. Будут кармические события, изменения и трансформации, но их бояться не стоит. Изменения только помогут встать на верный путь и очистят от негативных мыслей и влияний. Важно уметь принимать изменения и осознать, что некоторые события мы контролировать просто не в силах.

Кармические воздействия будут также касаться вопросов исцеления и обновления. Это то время, когда есть высокие шансы наконец-то избавиться от негативных влияний прошлого.

Астрологиня подчеркнула, что следует обратить внимание на состояние здоровья. Полезны занятия спортом и прогулки на свежем воздухе.

Следует обратить внимание и на знаки от вселенной. Вы можете решить вопросы, на которые долго не находили ответа.

Начало недели принесет новые мнения, планы. Следует сконцентрироваться на желаниях и дальнейших целях. Это также подходящий период для коммуникации, знакомств, переговоров и налаживания отношений.

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