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Виктор Андрусив
Виктор Андрусив
Виконавчий директор Українського інституту майбутньог

Блог | Почему предложения Кита Келлога по Украине не имеют смысла

Почему предложения Кита Келлога по Украине не имеют смысла

Вчера очень сильно разгоняли предложения потенциального представителя по Украине Кита Келлога. Среди предложений отказ от НАТО, фиксация линии разграничения, снятие санкций с РФ и другой трэш. Почему все это не имеет смысла?

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Далее текст на языке оригинала.

1. Келлог опублікував ці пропозиції в квітні, а не зараз. Якщо пригадуєте це був пік протистояння між демократами і республіканцями. Республіканці мочили Україну з політичними цілями.

2. Келлог опублікував ці тези не володіючи жодною важливою інформацією. Зараз він прочитає розвіддані і думаю дуже серйозно замислиться. Зрештою, є дані і відкриті про стан речей в РФ, які не вказують на її шанси щось кудись перемогти. Про це більше напишу в прогнозі.

3. Келлог не визначає політику в цьому питанні. І навіть Трамп її до кінця не визначає. Всі повинні розуміти важливу річ: США неймовірно збагачуються за рахунок росії. Вони стали найбільшим експортером газу в Європу. Зараз вони розпакують стратегічні резерви нафти і їм дуже вигідно, щоб російська була під санкціями. Вони завантажують своє військове виробництво в небачених масштабах, а це корпорації і робочі місця саме в США.

І real politik підказує мені, що грати в піддавки путіну в таких обставинах ну дуже вже не логічно.

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