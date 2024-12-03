Юношей в 17 лет хотят автоматически ставить на военный учет: что за законопроект проголосовали в Верховной Раде

Депутаты Верховной Рады Украины во вторник, 3 декабря, поддержали в первом чтении законопроект №12076. Он предполагает, что военнообязанные граждане Украины при достижении 17-летнего возраста будут автоматически становиться на военный учет.

Видео дня

Инициатором указан премьер Денис Шмыгаль. Министр обороны Рустем Умеров назвал эту инициативу важной и поблагодарил парламентариев на своей странице в Facebook.

Глава МО объяснил: если за проект закона проголосуют во втором чтении, 17-летним парням больше не придется обращаться в ТЦК и СП или проходить медосмотр.

Достаточно будет пройти идентификацию в Резерв+, после чего приложение само сгенерирует военно-учетный документ.

"Это еще один шаг в переводе военного учета в удобный цифровой формат. Мы делаем государственные услуги максимально доступными и прозрачными для украинцев", – написал Умеров.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, с 9 ноября 2024 года в Резерв+ заработала возможность оформления отсрочки от мобилизации онлайн. Соответствующие обновления приложения доступны в AppStore и PlayMarket.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!