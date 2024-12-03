Не стояли в очередях с бумажными документами: в Минобороны сказали, сколько украинцев воспользовались отсрочкой от мобилизации в Резерв+

Отсрочку от мобилизации онлайн – через приложение Резерв+ – за три недели работы проекта оформили 190 тысяч украинцев. Сервис пока что доступен для: людей с инвалидностью (имеющих актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности); студентов, аспирантов, докторантов, получающих образование в последовательном порядке; многодетных родителей.

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Статистикой поделилась 3 декабря Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Ее процитировал "Укринформ".

"За три недели с момента запуска (я напомню, мы запустили эту функцию для людей с инвалидностью, студентов-аспирантов и многодетных родителей) такую ​​отсрочку за несколько минут получили 190 тысяч человек", – сказала замглавы МО.

Она подчеркнула, что эти люди не стояли в очередях, не подавали бумажные документы и не перегружали работников ТЦК и СП.

Цифровизация различных процессов будет продолжаться, в том числе расширяться количество категорий граждан, которые смогут оформлять или продолжать отсрочку онлайн.

Напомним, что оформление отсрочки в Резерв+ заработало с 9 ноября 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министерство обороны Украины рассматривает возможность создания функции треккинга повесток в мобильном приложении Резерв+, чтобы граждане могли удобно отслеживать все этапы доставки. Идея состоит в том, чтобы люди могли получать информацию о статусе документа, даже если они не находятся в своем городе или дома.

– С апреля по август 2024 года из украинских вузов отчислено 23,5 тыс. студентов-мужчин старше 30 лет. Основные причины отчислений – "неуспеваемость, неявка на занятиях, другое".

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