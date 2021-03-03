Журналисты Медведчука могут создать новый телеканал после проблем с "Первым независимым"

Журналисты заблокированных санкциями СНБО телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, связанных с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, якобы могут запустить еще одно новое медиа.

Такое заявление в эфире "Первого независимого" сделал народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич в среду, 3 марта. Отметим, "Первый независимый" является телеканалом, который создали сотрудники заблокированных медиа. Ему не удалось запустить полноценную работу на ТВ и он вещает в YouTube.

Обращаясь к журналистам этого СМИ, Шуфрич сказал: "У меня есть информация, что вы скоро будете иметь возможность работать на еще одном канале".

Политик утверждает, что работе "Первого независимого" якобы мешают. "Неужели они и его [новый телеканал] будут закрывать? И каким способом?" – спросил член ОПЗЖ.

Когда именно планируется запуск нового СМИ, народный избранник не уточнил.

Напомним, Зеленский 2 февраля подписал указ, которым ввел персональные санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины против правой руки Медведчука Тараса Козака и принадлежащих ему медиа.

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