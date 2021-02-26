Данилов – о прекращении вещания нового канала Медведчука: может, это Божья кара

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допустил, что прекращение вещания нового телеканала "Первый независимый", связанного с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком, может быть "Божьей карой".

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 26 февраля. При этом секретарь СНБО заверил, что его ведомство не имеет к этому никакого отношения.

"Что случилось с тем телеканалом? Почему он прекратил вещание? Может какая-то техническая ошибка, мы не знаем. Нужно разбираться. А может это Божья кара?" – сказал Данилов.

Он напомнил, что закрыть указанный телеканал могут только в случае нарушения законодательства или за работу на страну-агрессор.

"Мы собираем всю информацию, которая касается СМИ, это наша работа. Мы отслеживаем все эти процессы. Если канал не нарушает украинское законодательство, у них не будет никаких проблем", – сказал секретарь ведомства.

Напомним, что во время брифинга по итогам заседания СНБО Данилов озвучил условия введения санкций против нового телеканала.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Первый независимый", созданный журналистами закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, прекратил вещание на спутнике около часа спустя после выхода в эфир.