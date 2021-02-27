Какие страны вводят 'паспорта' вакцинации: список и даты

Некоторые страны ввели или только планируют сделать "паспорта" вакцинации. Людям, которые смогут подтвердить свои прививки, будут предоставлять больше возможностей.

Система вызывает как этические, так и логистические опасения. Об этом пишет "Новое время".

Так, с 21 февраля Израиль ввел, так называемые, "зеленые паспорта", которые получают вакцинированные от коронавируса жители страны. Обладатели этих документов могут жить в отелях, посещать бассейны и тренажерные залы, культурные и спортивные мероприятия.

"Зеленый паспорт" можно скачать на сайте министерства здравоохранения страны, он может также быть в виде специального мобильного приложения. Паспорт содержит штрих-код и идентификационный номер человека.

Правительство Великобритании недавно объявило, что рассмотрит вопрос о том, понадобятся ли британцам доказательство вакцинации или отрицательный тест на COVID-19 для посещения баров, возвращения в офис.

Сторонники этих планов говорят, что они позволят вновь открыть разрушенную экономику, а люди смогут безопасно работать и отдыхать, зная, что они не причиняют вреда другим и сами не подвергаются риску. Паспорта вакцинации также могут быть стимулом сделать прививку.

Британия планирует вакцинировать всех взрослых до конца июля. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что до середины июня будет завершена проверка свидетельств об иммунитете.

Но такой подход, согласно национальным опросам, может дискриминировать общины национальных меньшинств, которые с меньшей вероятностью согласятся на вакцинацию, или молодых людей, для которых ниже вероятность приоритетной вакцинации.

Отмечается, что лидеры Евросоюза на виртуальном саммите 25 февраля договорились разработать в течение трех месяцев электронный сертификат вакцинации, который будет действовать на всей территории ЕС. Но остаются разногласия по поводу того, для чего можно использовать сертификат.

Например, Австрия и Греция хотят, чтобы это была форма паспорта, позволяющая путешествовать тем, кто был вакцинирован. Греция уже договорилась с Израилем и Кипром о признании документов о вакцинации друг друга.

Другие страны, в том числе Франция, Бельгия и Нидерланды, настроены более скептически. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хочет, чтобы молодые люди, которым еще не сделали прививки, подвергались дискриминации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украине сформируют единую базу данных об украинцах, которые прошли вакцинацию против COVID-19. Таким гражданам будут выдавать справки о прививке.