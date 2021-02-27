Привитых от COVID-19 украинцев будут вносить в единую базу и выдавать "паспорта" вакцинации
В Украине сформируют единую базу данных об украинцах, которые прошли вакцинацию против COVID-19. Таким гражданам будут выдавать справки о прививке.
Об этом заявил главный государственный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24". Он уточнил, что эту справку планируют выдавать как в виде нормативно-правового акта (форма 063), так и в виде международного свидетельства.
Последний вариант урегулирован международно-медицинскими правилами, а его форма единая для всех стран мира.
"Каждая прививка заносится в электронную систему здравоохранения через медицинскую информационную систему, которая есть у врача. В мобильных бригадах есть ноутбуки, в пунктах прививок установлены системы. Мы провели переговоры с разработчиками и попросили их сделать возможность сформировать справку о проведении прививки", – сказал Ляшко.
Заместитель главы Минздрава отметил, что после того, как пациент пройдет вакцинацию, "семейный врач, зайдя в медицинский кабинет в системе, двумя нажатиями клавиш распечатает справку, подпишет и поставит печать".
Он добавил, что подделать справку невозможно, так как электронная система здравоохранения видит каждое действие.
Напомним, в странах Европейского Союза до начала лета хотят ввести сертификаты вакцинации. С необходимостью такого решения согласились все лидеры ЕС.
Заявляется, что стратегию введения этого сертификата в Евросоюзе разрабатывают с медицинской целью, а не для дополнительных прав владельцам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
за 26 февраля в Украине вакцинировались от коронавируса 1713 человек. С начала кампании (за трое суток) привито 3051 человека, все они получили первую дозу препарата.
За сутки наибольшее количество прививок провели в Николаевской области (170), за весь период кампании – в Черкасской (270).
Последний регион первым в Украине получил вакцину от коронавируса. Это произошло 24 февраля.