В ЕС предупредили, что в течение 3 месяцев введут "паспорта" вакцинации
В странах Европейского Союза (ЕС) до начала лета хотят ввести сертификаты вакцинации против коронавируса. С необходимостью такого решения согласились все лидеры ЕС.
Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции в четверг, 25 февраля, пишет U.S. News.
"Все согласились, что нам нужен цифровой сертификат о вакцинации", – сказала канцлер.
Эти документы позволят людям, получившим прививки против COVID-19, путешествовать по Европе. На подготовку технической основы таких сертификатов Комиссии ЕС потребуется около трех месяцев.
Напомним, ранее в Европейском Союзе решили ввести единый сертификат о вакцинации против коронавируса. Сперва документ будет только медицинским, но не исключено, что позже такой будут требовать для путешествий из третьих стран в ЕС.
В ЕС начали разработку стратегию введения "сертификата вакцинации" для граждан, которые привились от COVID-19, с медицинской целью, а не для дополнительных прав владельцам.
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