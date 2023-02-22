Какие болезни нервной системы являются основанием для признания непригодным во время мобилизации в Украине: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет подлежат призыву в армию. Однако законодательство предусматривает ряд причин для отсрочки.

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К ним относятся, в том числе, причины, связанные с состоянием здоровья. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Законодательство гласит о том, что причиной для признания гражданина непригодным к военной службе могут быть заболевания различных органов и систем, включая сердечно-сосудистую, нервную и другие.

Что касается заболеваний нервной системы, то основанием для полной непригодности к военной службе является целый ряд заболеваний. Для подтверждения непригодности к службе болезни необходимо подтвердить заключением военно-врачебной комиссии.

Заболевания нервной системы, которые являются основанием для непригодности к военной службе во время мобилизации:

– быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания ЦНС: менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс;

– прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой;

– эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;

– быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.

Напомним, пригодность к мобилизации определяется по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК), и если в мирное время многие заболевания могли быть преградой для призыва, то в военное этот перечень существенно короче.

Ранее сообщалось, какие болезни глаз являются основанием для признания непригодным к военной службе и является ли гипертония поводом для освобождения от мобилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине выданную военнообязанному во время мобилизации повестку могут аннулировать. Это происходит при двух условиях: если мужчина имеет основания для отсрочки или бронь.

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