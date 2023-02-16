Является ли гипертония основанием для признания непригодным к службе во время мобилизации в Украине: детальное разъяснение

В Украине в условиях военного положения мобилизовать могут всех мужчин 18-60-летнего возраста, пригодных к службе по состоянию здоровья. После вручения повестки военнообязанного отправляют на прохождение военно-больничной комиссии (ВВК), которая решает его не/пригодность к службе.

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Сейчас украинцы интересуются, могут ли забрать в армию человека с такой распространенной болезнью, как гипертония, ведь наша страна занимает первое место в Европе по смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний, основной причиной является повышение кровяного давления. OBOZREVATEL собрал разъяснения относительно того, какая степень этой болезни освобождает от мобилизации.

Что такое гипертония?

Гипертония или гипертензия проявляется повышенным артериальным давлением, длительное время болезнь может протекать бессимптомно.

Проявлениями гипертонии могут быть:

– интенсивная боль или значительный дискомфорт за грудиной или в зоне сердца;

– нарушение речи, слабость в одной руке, асимметрия лица;

– интенсивная головная боль, сопровождающаяся спутанностью сознания и расстройствами зрения;

– тошнота, рвота, одышка;

– судороги и даже отсутствие сознания;

– выраженные тревожные расстройства.

Могут ли мобилизовать с гипертонией?

В Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины определен список заболеваний, при наличии которых военнообязанного могут признать непригодным или временно непригодным к военной службе.

Что касается гипертонии, то в документе указано, что военнообязанного могут признать непригодным к службе, даже с исключением из воинского учета, если у него:

– болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением I10-I15 (гипертоническая болезнь, вторичная гипертензия);

– гипертоническая болезнь III стадии;

– злокачественная (быстропрогрессивная) форма гипертонической болезни;

– симптоматические артериальные гипертензии с повышением АД до 3 степени,

– сочетание симптоматической артериальной гипертензии любой степени с ассоциированными клиническими состояниями;

– состояние после тромбоэмболии легочной артерии или легочной гипертензии вследствие хронических тромботических или эмболических заболеваний;

– легочная гипертензия, ассоциированная с поражением левых отделов сердца, с признаками правожелудочковой декомпенсации;

– легочная гипертензия, ассоциированная с патологией дыхательной системы и/или гипоксемией, с признаками правожелудочковой декомпенсации;

– легочная артериальная гипертензия (включая идиопатическую) со степенями тяжести III-IV ФК. В случае нее экспертное решение принимается в соответствии с основным заболеванием.

Мужчину признают непригодным к службе и исключат из воинского учета в случае, если он болеет гипертонической болезнью III стадии.

Если ему поставлен диагноз гипертоническая болезнь II или I стадии, ВВК признает такого военнообязанного непригодным к службе в мирное время и ограниченно пригодным в военное. Соответственно, его могут мобилизовать.

Лица с повышенным артериальным давлением подлежат стационарному обследованию в специализированном лечебном учреждении. Экспертный диагноз гипертонической болезни формулируется с определением ее стадии и характера поражения органов-мишеней. В каждом случае гипертонической болезни проводится дифференциальная диагностика с симптоматическими гипертензиями. Медицинское освидетельствование ВВК лицам с симптоматической артериальной гипертензией проводится также по основному заболеванию.

Как сообщал OBOZREVATEL, если в мирное время многие заболевания могли быть преградой для призыва в Украине, то в военное этот список существенно короче. Какие заболевания являются основанием для исключения из воинского учета и как должна проходить ВВК, читайте в материале по ссылке.

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