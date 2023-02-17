Какие болезни глаз являются основанием для признания непригодным к военной службе во время мобилизации: разъяснение

Всеобщая мобилизация в Украине продлена до 18 мая 2023 года. Военнообязанные, получающие повестки во время нее, направляются на военно-врачебную комиссию (ВВК), которая определяет, пригодны ли такие граждане к службе.

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Среди перечня заболеваний, которые могут стать поводом к получению призывником ограниченной или полной непригодности, даже с исключением из воинского учета, есть болезни глаз. OBOZREVATEL собрал разъяснение по этому поводу.

С какими проблемами зрения человека не мобилизуют?

При принятии решения о пригодности к военной службе ВВК руководствуется Приложением 1 к Положению №402 (Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе), Приложением 2 (Объяснение по применению статей Расписания болезней) и Приложением 3 (Таблица дополнительных требований к состоянию здоровья).

Отдельной таблицы относительно требований при мобилизации нет, отмечают правозащитники. А перечень заболеваний, позволяющих быть непригодным к военной службе, в военное время значительно уже, чем в мирное.

Так, военнообязанных могут признать непригодными к военной службе в случае:

– выраженных анатомических изменений или порока состояния век, орбиты, конъюнктивита со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

– резко выраженных, с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки;

– болезней стекловидного тела и глазного яблока;

– неврита зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;

– отслоения и разрыва сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

– всех форм глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

– стойкого паралича двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

– близорукости или дальнозоркости любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизма любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;

– остроты зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;

– отсутствия глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроте зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Что может служить основанием для исключения из воинского учета?

В Приложении 1 Положения заболеваний перечислены названия состояний здоровья и их соотношение с годностью или непригодностью к службе. В частности, там есть и плохое зрение – амблиопия, диплопия, слепота и пониженное зрение одного, обоих глаз, нарушение цветоощущения и т. д.

Так, военнообязанный непригоден к военной службе с исключением из воинского учета при:

– остроты зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;

– отсутствия глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроте зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Человек непригоден к военной службе в мирное, но ограниченно пригоден в военное время в случае:

– остроты зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;

– отсутствия глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,4 и выше или остроты зрения одного глаза 0,3 при остроте второго – от 0,3 до 0,1.

В то же время острые болезни глаза, состояния после хирургических операций на глазу делают человека временно непригодным к службе. Такие военнообязанные не освобождаются полностью от мобилизации, а нуждаются в лечении, отпуске.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, является ли гипертония основанием для признания непригодным к службе во время мобилизации в Украине. Также было разъяснение относительно перечня болезней, которые являются основанием для исключения из воинского учета, и того, как должна проходить ВВК.

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