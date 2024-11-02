Как заменить на украинском 'Вау!' и 'Упс!': интересные соответствия

Восклицания выражают чувства, эмоции, волеизъявление человека и выступают средством выразительности в художественной литературе. По общему правилу, возгласы не относятся ни к самостоятельным, ни к служебным частям речи.

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Они не имеют лексического значения и грамматических признаков. От служебных слов возгласы отличаются тем, что не выполняют свойственных им функциям, например, сочетать другие слова, придавать им другие смысловые оттенки и т.д. Языковед Ирина Павленко рассказала об аутентичных украинских восклицаниях и предложила, как заменить слова "вау!" или "упс!".

Заменить популярный в англоязычных кругах возглас "вау" можно украинским "овва!".

Овва, яка приємна несподіванка! Радий тебе бачити.

Овва, Олено, яка ошатна у тебе сукня!

Марічка від радощів не змогла вимовити нічого, крім емоційного "овва!"

Негативные неожиданные события часто комментируют возгласами "упс!" или даже "блин".

Следует заменить их на украинские варианты:

Отакої!

От халепа!

Ось тобі й маєш!

Ой лишенько!

Ой леле!

Хай йому грець!

Например:

Хай йому грець, Оксано, ти чому молоко на сонці поставила?

Запізнилися на потяг. Ось тобі й маєш!

Ой леле! Ведіть сюди майстра, бо в мене синій екран!

Каша вийшла рідкою та пересоленою, от халепа!

Отакої, онуко, ти чому замість бур’янів молоду моркву вирвала?

Возгласы – это неизменяемые слова. Кроме того, возгласы могут быть вставным компонентом, который в речи имеет особую интонацию, а на письме обязательно выделяется знаками препинания.

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