Как заменить на украинском "Вау!" и "Упс!": интересные соответствия
Восклицания выражают чувства, эмоции, волеизъявление человека и выступают средством выразительности в художественной литературе. По общему правилу, возгласы не относятся ни к самостоятельным, ни к служебным частям речи.
Они не имеют лексического значения и грамматических признаков. От служебных слов возгласы отличаются тем, что не выполняют свойственных им функциям, например, сочетать другие слова, придавать им другие смысловые оттенки и т.д. Языковед Ирина Павленко рассказала об аутентичных украинских восклицаниях и предложила, как заменить слова "вау!" или "упс!".
Заменить популярный в англоязычных кругах возглас "вау" можно украинским "овва!".
Овва, яка приємна несподіванка! Радий тебе бачити.
Овва, Олено, яка ошатна у тебе сукня!
Марічка від радощів не змогла вимовити нічого, крім емоційного "овва!"
Негативные неожиданные события часто комментируют возгласами "упс!" или даже "блин".
Следует заменить их на украинские варианты:
- Отакої!
- От халепа!
- Ось тобі й маєш!
- Ой лишенько!
- Ой леле!
- Хай йому грець!
Например:
Хай йому грець, Оксано, ти чому молоко на сонці поставила?
Запізнилися на потяг. Ось тобі й маєш!
Ой леле! Ведіть сюди майстра, бо в мене синій екран!
Каша вийшла рідкою та пересоленою, от халепа!
Отакої, онуко, ти чому замість бур’янів молоду моркву вирвала?
Возгласы – это неизменяемые слова. Кроме того, возгласы могут быть вставным компонентом, который в речи имеет особую интонацию, а на письме обязательно выделяется знаками препинания.
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