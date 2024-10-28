Нужно ли выделять запятыми слово 'відповідно': существует два случая

Еще со школьных уроков мы помним, что вводные слова нужно выделять запятыми. Эти лексемы или словосочетания не являются членами предложения и обычно просто выражают отношение говорящего к ситуации, дают сведения об источнике информации или связи с контекстом.

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В основном, но не всегда, вводные слова выделяются знаками препинания с обеих сторон. Языковеды рассказали, нужно ли выделять пунктуацией слово "відповідно".

Вводные слова синтаксически не связаны с членами предложения, но при этом могут являться частью его структуры. Запятую ставить не нужно, если вставное слово стоит в начале или конце отделенного оборота.

В случае с лексемой "відповідно" следует прежде всего определить, является ли это вводным словом или выступает в роли наречия.

Если "відповідно" означает "так, как нужно, как должно быть", "должным образом" – это наречие. Определить принадлежность к части речи просто – достаточно поставить вопрос "как?". В этом случае слово запятыми не выделяем.

Например:

Якщо ви вже зібралися в таку погоду лізти в гори, то треба відповідно вдягнутись і взутись.

Інтернет-магазинам потрібно прислуховуватися до скарг покупців та відповідно на них реагувати.

"Відповідно" может использоваться и для выражения соотнесенности с чем-то сказанным ранее. Тогда это вводное слово, которое нужно выделить запятыми.

Гімназисти посіли першість у змаганнях, а ліцеїсти, відповідно, отримали срібло.

Водій поїхав через село Лісники, відповідно, обминув затор, що утворився на в’їзді у Київ.

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