Как правильно подать сорокоуст за здравие и упокой: в ПЦУ озвучили правила

Чтобы подать сорокоуст о здравии или за упокой, нужно обратиться к церковную лавку и продиктовать или записать в специальную книгу имена людей, за которых подается записка.

При этом имя следует указывать то, которое было дано человеку при крещении, в форме родительного падежа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Православной церкви Украины в Facebook.

Там отметили, что в книге также указываются даты, в которые во время богослужения будут поминать человека. Как правило, подавая сорокоуст, прихожане жертвуют на нужды храма.

Видео дня

Кроме того, в ПЦУ напомнили, что каждую субботу записки о здравии и за упокой можно подать онлайн. В этом случае молитва за каждое имя будет совершаться только во время одного богослужения.

Также отмечается, что сорокоуст означает не сорок дней, а сорок литургий. Это следует учитывать, особенно в том случае, если в храме богослужения совершаются не каждый день. Кроме того, в период Великого поста богослужения по чину святителей Иоанна Златоуста и Василия Великого, во время которых происходит поминовение, совершаются только в субботу, воскресенье и великие праздники.

Что касается числа сорок, оно является знаковым для церкви и символизирует совершенную полноту бытия. Очень часто оно встречается в Священном Писании, напомнили в ПЦУ.

"Молитва о ближних – это особое проявление нашей любви, заботы и памяти. Заботясь о духовных нуждах верующих, наша церковь всегда открыта для молитвенной поддержки всех, кто с верой и надеждой стремится к этому", – говорится в сообщении.

Читайте также в OBOZREVATEL: