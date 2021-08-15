"Не хлебом единым": в ПЦУ раскрыли суть популярной пословицы

Когда Иисус Христос сказал: "Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих" (Мф. 4:4), Он обращал внимание на то, что людям следует заботиться не только о физической, но и о духовной пище.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Православной церкви Украины на странице организации в Facebook. "Человек – уникальное творение Божие, которое отличается от всех других живых существ гармоничным сочетанием души и тела", – отметили в церкви.

Там добавили, что подобно пище, которая нужна телу, слово Божье и общение с Господом необходимы, чтобы мы "не чувствовали голода духовного, не умирали духовно".

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Так, человек не может обходиться без еды, но, когда он думает лишь о физическом насыщении, материальном благосостоянии, забывая о духовности, в результате ощущает себя несчастным, уязвимым, болезненным, поскольку, душа также требует "пищи" – милосердия, благодарности, добра, любви, молитвы, подчеркивают священнослужители.

"Поэтому потребляйте правильно, разумно, здорово – с пользой не только для тела, но и питайте душу, как настоящие дети Божьи, не забывая заботиться "не о пище тленной, а о пище, которая остается на жизнь вечную" (Ин. 6: 27).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ПЦУ прокомментировали популярное суеверие, утверждающее, что нельзя отказываться крестить ребенка. Говорят, что таким образом якобы человек "открещивается от Бога".