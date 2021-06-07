В ПЦУ наказали священника-депутата, назвавшего женщин 'недоразвитыми'

Священника Православной церкви Украины и депутата Полтавского городского совета от "Европейской солидарности" Александра Дедюхина, который осудил женщин, которые делают аборты, отстранили от богослужений, а также запретили писать в соцсетях.

Такое решение принял епархиальный совет, передает ТСН. Отмечается, что запрет совершать богослужения будет действовать 2 месяца а писать в сети – 3 месяца.

Кроме того, Дедюхину посоветовали сделать выбор – оставаться священником или быть политиком-блогером.

"Александр Дедюхин в своих сообщениях, к сожалению, неоднократно употреблял некорректные, а иногда недопустимы для священнослужителя высказывания. В случае повторения вышеизложенных нарушений управляющим епархии должны быть наложены более строгие канонические наказания, или же дело следует передать на рассмотрение Священного Синода Православной Церкви Украины", – отметили в совете.

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Напомним: скандал разгорелся 2 июня, когда Дедюхин в Facebook назвал женщин, которые делают аборты, "недоразвитыми" и связал с поговоркой "с*чка не захочет – кобель не вскочит".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Российской православной церкви патриарх Кирилл призвал женщин не делать аборты, а рожать детей и отдавать их на воспитание в РПЦ. Там якобы смогут "поднять ребенка на ноги".