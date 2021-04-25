Все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ, – митрополит Епифаний

Согласно с томосом и в соответствии с разъяснениями патриарха Варфоломея, все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, какова ситуация с переходом приходов в юрисдикцию ПЦУ. По его словам, на это нужно посмотреть с другой стороны. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Надо понимать глубже суть этого вопроса. Возможно, мы даже говорим неправильно о переходах. Почему? Потому что, согласно с томосом, соответственно к разъяснениям Его Святейшества, патриарха Варфоломея, все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ. Но существует такой определенный канонический коллапс , что в Украине есть те, которые не признают этой реальности", – сказал митрополит Епифаний.

Он считает, что постепенно все присоединятся к признанию томоса. Предстоятель ПЦУ отмечает, что это не будет их переходом, потому что они расположены в Украине.

"И, согласно тем решениям, которые были приняты Вселенским патриархатом, все они относятся к ПЦУ. Но временно они хотят принадлежать к РПЦ, хотя это канонически неправильно", – добавил он.

Также митрополит рассказал, что в последнее время юридически переходить к ПЦУ начали немного меньше, но единичные случаи есть почти в каждой области.

"Это касается и западной Украины, и центральной Украины. И мне сообщали на днях, что сейчас есть несколько переходов, которые не афишируются специально для того, чтобы до конца юридически оформить документы, а уже потом озвучить о том, что эти переходы состоялись", – сообщил предстоятель ПЦУ.

Он добавил, что регистрируется много новых общин, особенно на востоке страны, и Православная церковь Украины постепенно развивается и утверждается.

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