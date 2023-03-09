Сколько украинцев выступают против изучения русского языка в школах: результаты соцопроса

52% украинцев считают, что изучать русский язык в школах не стоит ни в каком виде. 33% респондентов ответили, что изучению этого языка можно посвящать меньше времени (или столько же), сколько другим иностранным языкам (например, английскому, немецкому).

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6% выступают за то, чтобы русский в школах учили меньше, чем украинский, но больше, чем такие иностранные языки, как английский, немецкий и проч.. 5% не могли определиться с ответом и только 3% считают, что русский должен изучаться столько же времени, сколько и государственный – украинский. Соответствующую статистику опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

Эксперты провели соцопрос 14-22 февраля 2023 года методом телефонных интервью. Они заявили, что результаты сохраняют высокую репрезентативность несмотря на полномасштабную войну.

В отчете обратили внимание на то, что в 2019-м только 8% украинцев считали, что русский язык изучать вообще не нужно. Теперь людей с таким мнением – 52%.

"И хотя сейчас 42% поддерживают сохранение изучения русского языка в определенном объеме, но даже здесь произошли значительные внутренние изменения в сторону снижения времени, которое должно отводиться на изучение русского языка. В 1998 году 46% считали, что объем изучения должен быть таким же, как и для украинского языка. В 2019 году показатель составил 30%, а сейчас – всего 3%", – сообщила пресс-служба.

Во всех регионах Украины прослеживается значительный процента рост тех, кто считает, что русский язык вообще не следует изучать.

Вместе с этим региональная специфика сохраняется – чем дальше на восток, тем больше тех, кто стремится сохранить изучение русского языка в определенном объеме. Впрочем, даже на юге и востоке среди тех, кто сейчас поддерживает сохранение изучения русского языка, абсолютное большинство выступают за объем, не превышающий объем изучения других иностранных языков.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил: возможно, часть респондентов считает, что изучение русского нужно только с целью лучшего понимания врага.

"Если еще недавно вопрос языка мог вбить клин между украинцами разных регионов, то сейчас и по этому вопросу мы видим единение запада и востока", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Опрос, проведенный 10-13 февраля-2023 показал, что абсолютное большинство украинцев (95%) верит, что наша страна сможет победить в развязанной Россией войне. Больше половины (63%) считает, что для этого нужно не менее полугода или больше времени.

– 67% жителей Украины считают, что РФ исчерпывает свои ресурсы для ведения войны против нашей страны, показал опрос 14-22 февраля текущего года.

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