Из сирийских лагерей освободили украинку и ее детей, семья вернулась в Украину. Фото и видео

В Украину из Сирии вернулись восемь украинцев – женщина и семеро ее детей. Семья по меньшей мере с 2019 года находились в лагере беженцев закрытого типа "Родж" на северо-востоке страны.

Как сообщается на сайте президента Украины, самолет с эвакуированными прибыл в ночь на 16 июня в аэропорт "Киев" (Жуляны). Его встречали заместитель главы Офиса президента Роман Машовец, министр обороны Андрей Таран и первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В свою очередь Джапарова написала в Facebook, что украинцы жили "в ужасных нечеловеческий условиях, где ценность жизни ничего не стоит".

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По словам чиновницы, МИД удалось осуществить операцию в тесном взаимодействии с другими компетентными органами Украины и Меджлисом крымскотатарского народа.

Также помогла власть Иракского Курдистана, которая фактически обеспечила транзитный коридор для вывоза граждан Украины через Ирак, сообщает "Радио Свобода".

Эвакуированная украинка Амина родом из Крыма. Вскоре после оккупации Россией полуострова она переехала во Львов, а оттуда – в Сирию.

"Я живу в Сирии с 2014 года. Жалею, что покинула свою страну", – рассказала репатриированная женщина. А ее дочь добавила, что в сирийских лагерях не хватает еды.

По возвращении семье будут восстанавливать документы граждан Украины.

По данным ТСН, 16 июня из Сирии в Украину запланирована эвакуация жен и детей, которые могут быть связаны с террористами ИГИЛ. Но пока их количество неизвестно.

После разгрома "Исламского государства" семьи боевиков изолировали в сирийских спецлагерях. В самом большом из них содержится более 70 тысяч человек. За лагерным забором осталось еще несколько десятков граждан Украины. У большинства украинские документы изъяли в первый же день в ИГИЛ. А у рожденных в Сирии детей документов вообще нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже второй этап эвакуации граждан Украины на родину. 31 декабря 2020 года Украина вернула из Сирии двух крымских татарок и семерых детей.

Президент Владимир Зеленский тогда подчеркнул, что достать украинцев из сирийских лагерей было сверхсложной задачей для государства.