Українок з дітьми звільнили з табору в Сирії: з'явилася реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський привітав повернення додому українських жінок із дітьми з сирійського табору для переміщених осіб, де вони перебували у жахливих умовах кілька років.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі очільника держави. Він наголосив, що дістати їх звідти було надскладним завданням для держави.

"Для цього працювали й наші дипломати, і спецслужби України, і партнерські спецслужби. Це про реальну, а не фейкову спецоперацію. Це про те, як усе відбувається в реальному житті, а не в бойовиках чи на ток-шоу", – написав Зеленський.

Він уточнив, що спочатку на заваді поверненню українських громадян стояли інтенсивні бойові дії на території Сирії, потім діяли суттєві обмеження через пандемію коронавірусу.

За його словами, якщо громадянин України потрапив у складну ситуацію в іншій частині земної кулі та просить про допомогу – вона обов’язково буде надана.

"Будь-яка інша позиція неприйнятна", – підкреслив Зеленський.

Унікальну евакуаційну спецоперацію було завершено 31 грудня 2020 року.

Під час неї дев'ятьох громадян України звільнили з сирійського табору Родж.

Гуманітарні організації називають його одним із найжахливіших місць у світі.

У цей же день дві українки з Кременчука та АР Крим, а також їхні семеро дітей повернулися в Україну.

Журналіст Роман Бочкала повідомив, що операція була на контролі особисто у президента України.

Конфлікт в Сирії триває з 2011 року за участі урядових військ, повстанців, курдів, бойовиків "Ісламської держави". Також до нього залучені збройні сили Росії, США, Ірану та Туреччини.

Російські військові виступають на стороні очільника сирійського уряду Башара Асада. РФ є постачальником зброї, вона підтримує урядові війська ударами з повітря.

За інформацією ЗМІ, в сирійському конфлікті беруть участь найманці приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" з Росії.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що у Сирії на дорозі Дейр-ез-Зор – Пальміра в середу, 30 грудня, автобус із пасажирами зазнав терористичного нападу. Попередньо, внаслідок атаки загинули 25 осіб, 13 отримали поранення.