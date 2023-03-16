''Из Крыма началась оккупация, из Крыма начнется и деоккупация'': партизаны устроили смелую акцию на полуострове. Фото

Украинские партизаны устроили смелую акцию во временно оккупированном Крыму. Активисты превратили символику захватчиков "Z" в сине-желтые песочные часы.

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Таким образом, партизаны решили предупредить россиян, что их время на то, чтобы покинуть украинские территории, истекает. Соответствующие фото появились в Telegram-канале "Желтая Лента" (чтобы их посмотреть, докройте до конца новости).

Активисты напомнили, что 26 февраля они запустили флешмоб под названием "Приближающееся время деоккупации", где призвали граждан из временно оккупированных городов превратить российский символ оккупации "Z" в песочные часы.

А сегодня 16 марта – годовщина псевдореферендума на ТОТ АР Крым и очень символично, что акцию с "песочными часами" начали именно с Крыма.

"Из Крыма началась оккупация, из Крыма начнется и деоккупация", - отметили партизаны.

В частности, акции сопротивления прошли в городах полуострова, таких как Симферополь, Севастополь, Евпатория, Керчь.

Активисты напоминают путинской армии и их приспешникам, что оккупация – временная. Они также посоветовали россиянам уже искать билеты на поезд в Улан-Уде, или становиться в очередь на паромную переправу в Новороссийск.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты в Алуште оштрафовали противника войны за "дискредитацию" армии РФ. Его заставили выплатить 30 тысяч рублей (около 14,7 тыс. грн.).

Кроме того, на днях патриоты в Крыму провели новую акцию, напомнив, что в скором времени оккупантам придется бежать с полуострова. А в Симферополе крымчане возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

Также сообщалось, что в Крыму захватчики распродают свою недвижимость. Квартиры и дома выставляют на продажу по дешевке, чтобы успеть до прихода украинской армии.