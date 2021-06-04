Из госдач в Конча-Заспе и Пуще-Водице выселят 20 человек: фамилии

Ольга Липич
Ольга Липич
Общество
1 минута
6,2 т.
Из госдач в Конча-Заспе и Пуще-Водице выселят 20 человек: фамилии

После инициированного президентом Владимиром Зеленским аудита относительно занятости государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице 20 человек, проживающих там, уже "находятся в процессе выселения".

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в пятницу, 4 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Среди 20 выезжающих – экс-генпрокурор Святослав Пискун, министры времен президента-беглеца Виктора Януковича – глава Минздрава Раиса Богатырева, глава Минюста Александр Лавринович, глава Минобразования и науки Дмитрий Табачник, бывший прокурор Киева и народный депутат I созыва Юрий Гайсинский.

Видео дня

Полный список "выселенцев":

  • Панасюк О. В

  • Зубко Л.М

  • Ивченко В.А.

  • Матвиенко О.В.

  • Пискун С.М.

  • Юрчик С.В

  • Гаврилюк Л.М.

  • Васюнник И.В.

  • Лавринович А.В.

  • Череп В.И.

  • Гайсинский Ю.А.

  • Табачник Д.В.

  • Петренко Н. Н.

  • Макарьян Д.Б.

  • Макарьян Б.П.

  • Папиш И.Й.

  • Ильин А.И.

  • Богатырева Р. В.

  • Пискун С. М.

  • Семиноженко В.П.

  • Тополов В.С

Напомним: Зеленский поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице. В его рамках планировалось установить перечень лиц, которые там проживают. После получения всех необходимых данных, глава государства анонсировал "большое переселение" бывших чиновников.

Речь идет о почти 400 гектарах заповедной земли и 100 государственных зданий и дач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данилов заявил, что в Украине нет ни одного "вора в законе". С начала 2021 года было 34 человека с таким "статусом", а теперь – ноль.

УкраинаЗаседание СНБОСНБОВладимир ЗеленскийАлексей Данилов