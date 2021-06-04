Из госдач в Конча-Заспе и Пуще-Водице выселят 20 человек: фамилии

После инициированного президентом Владимиром Зеленским аудита относительно занятости государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице 20 человек, проживающих там, уже "находятся в процессе выселения".

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в пятницу, 4 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Среди 20 выезжающих – экс-генпрокурор Святослав Пискун, министры времен президента-беглеца Виктора Януковича – глава Минздрава Раиса Богатырева, глава Минюста Александр Лавринович, глава Минобразования и науки Дмитрий Табачник, бывший прокурор Киева и народный депутат I созыва Юрий Гайсинский.

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Полный список "выселенцев":

Панасюк О. В

Зубко Л.М

Ивченко В.А.

Матвиенко О.В.

Пискун С.М.

Юрчик С.В

Гаврилюк Л.М.

Васюнник И.В.

Лавринович А.В.

Череп В.И.

Гайсинский Ю.А.

Табачник Д.В.

Петренко Н. Н.

Макарьян Д.Б.

Макарьян Б.П.

Папиш И.Й.

Ильин А.И.

Богатырева Р. В.

Пискун С. М.

Семиноженко В.П.

Тополов В.С

Напомним: Зеленский поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице. В его рамках планировалось установить перечень лиц, которые там проживают. После получения всех необходимых данных, глава государства анонсировал "большое переселение" бывших чиновников.

Речь идет о почти 400 гектарах заповедной земли и 100 государственных зданий и дач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данилов заявил, что в Украине нет ни одного "вора в законе". С начала 2021 года было 34 человека с таким "статусом", а теперь – ноль.