Данилов: в Украине не осталось ни одного "вора в законе"

На сегодняшний день в Украине нет ни одного "вора в законе". С начала 2021 года было 34 человека с таким "статусом", а теперь – ноль.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в пятницу, 4 июня. Кроме того, по его словам, так называемых криминальных авторитетов в Украине осталось 42 из 111-ти, зафиксированных вначале года.

"С начала года на территории Украины было 34 "вора в законе". На сегодняшний день их – ноль. После решения Совета нацбезопасности их было 17, сегодня ни одного преступника, который находится под этими атрибутами, в нашей стране нет", – заявил Данилов.

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В отношении других лиц с "титулами" в преступной среде Национальная полиция отрабатывает решение СНБО о санкциях.

"Если вы помните, у нас было 111 уголовных авторитетов, которые находились в Украине и попали под наши санкции. Сегодня из 111 остались 42, в отношении которых продолжается процедура выдворения из нашей страны. Еще 36 уже отправились по месту своего желания, и 33 находятся под следствием", – заявил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 мая президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором было принято решение о применении санкций к представителям криминальных группировок. Были установлены ограничительные меры к 557 так называемым ворам в законе, 542 из которых – иностранцы, 15 – граждане Украины.

Правоохранители разоблачили и задержали двух самых авторитетных воров в законе, и остановили распространение их преступного влияния. Речь идет о мужчинах по прозвищах "Умка" и "Лаша Сван", оба попали под санкции СНБО.