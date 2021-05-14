Зеленский анонсировал переселение экс-чиновников из Конча-Заспы и Пущи-Водицы

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице. В его рамках планируется установить перечень лиц, которые там проживают.

Об этом сообщается на сайте ОП по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое состоялось 14 мая. После получения всех необходимых данных, глава государства анонсировал "большое переселение" бывших чиновников.

Зеленский отметил, что речь идет о почти 400 гектарах заповедной земли и 100 государственных зданий и дач.

По его словам, в конце 2014 года был отменен перечень лиц, которые имеют право на льготное проживание в госрезиденциях.

"На первый взгляд выглядит неплохо, но на самом деле – это легализовало нахождение на этих землях и в резиденциях, за очень символическую плату, ряда непонятных лиц. Это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики", – пояснил президент.

Зеленский добавил, что такие лица получили договоры на пользование зданиями, делали там ремонт и получали возмещения за него в размере 50%.

"Сегодня я поставил задачу провести полный аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы, установить полный перечень лиц, которые там проживают и на каких условиях они получили это право. То есть, всю необходимую информацию, после которой мы начнем большое переселение этих народов", – резюмировал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая под председательством Зеленского состоялось экстренное заседание СНБО. На нем в частности была принята Стратегия развития кибербезопасности и применены персональные санкции против преступников.

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