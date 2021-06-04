СНБО может ввести санкции против нардепов и российских артистов: СМИ узнали детали

В пятницу, 4 июня, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проведет новое заседание. На нем должны рассмотреть вопрос усиления сотрудничества с НАТО и якобы могут ввести санкции против пяти действующих нардепов.

Встреча начнется в 14:00, а на 15:30 запланирована пресс-конференция по ее итогам, информирует "Интерфакс-Украина". Ранее заседание анонсировала пресс-служба ведомства на его сайте.

Отмечалось, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил поданный секретарем СНБО Алексеем Даниловым повестку дня заседания, которая состоит из 8 вопросов. В частности, по углублению сотрудничества с НАТО. Также на встрече должны заслушать отчеты о выполнении предыдущих решений Совета нацбезопасности.

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При этом "Интерфакс-Украина", ссылаясь на эфир канала "Украина 24" добавляет, что во время этого заседания СНБО может ввести санкции против пяти нынешних народных депутатов Украины и 11 российских артистов, выступавших в оккупированном Крыму. А также против "земельных махинаторов" и сторонников режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в Беларуси.

По данным "Укринформа", это Кабинет министров инициировал введение санкций в виде запрета въезда в Украину на три года против 9 российских актеров и 2 певцов за умышленное и демонстративное нарушение правил въезда в Крым и Севастополь.

Отмечается, что было принято распоряжение "О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Согласно ему, их хотят применить против таких российских актеров театра и кино: Алексей Чадов, Павел Трубинер, Евгений Стычкин, Евгений Пронин, Александр Петров, Дмитрий Орлов, Ольга Кабо, Жанна Эппле, Владимир Вдовиченков. Также санкции применят против певицы и телеведущей Анастасии Сланевской, певца Ярослава Сумишевского.

"В приложении к соответствующему постановлению Кабмина говорится, что эти физические лица принимали участие в съемках фильмов, спектаклях, кинофестивалях, проводили гастроли на территории временно оккупированного полуострова", – пишет издание.

Ранее Алексей Данилов говорил, что персональные санкции против граждан Беларуси будут рассмотрены после того, как СНБО Украины получит соответствующее представление от премьер-министра. Речь идет о сторонниках Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне народные депутаты приняли проект постановления №5597. Согласно ему Украина отправит партнерам из ЕС и НАТО заявление об осуждении противоправных действий белорусских властей в инциденте с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, когда был задержан журналист Роман Протасевич.