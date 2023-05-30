'Имеет законное право': в МИД Британии заявили, что Украина может защищаться за пределами своих границ

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Украина имеет право "проецировать силу" за пределы своих границ в целях самообороны. Таким образом он прокомментировал утреннюю атаку беспилотников по столице России Москве.

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Комментарии Джеймса Клеверли прозвучали после его выступления в Эстонии, в котором он говорил о сдерживании агрессии президента России Владимира Путина путем "укрепления нашей коллективной безопасности". Об этом сообщает Sky News.

Отвечая на вопрос о сегодняшней утренней атаке беспилотников в Москве и о том, имеет ли Украина право атаковать российскую территорию, министр иностранных дел Британии сказал, что Киев имеет "законное право на самооборону".

"Конечно, она (Украина. – Ред.) имеет законное право делать это в пределах своих границ, но она также имеет право проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России проецировать силу на саму Украину", – добавил он.

Клеверли уточнил, что "законные военные цели" за пределами Украины являются частью ее самообороны.

"Мы должны признать это", – сказал он.

Напомним, утром 30 мая Москву впервые массированно атаковали беспилотники. Минобороны РФ традиционно обвинило Украину. СМИ писали, что в сторону столицы летели от 25 до 30 БПЛА, работала ПВО.

В столице РФ глушили спутниковую связь, на улицах было видно военных с антидроновыми ружьями, проводилась проверка прохожих. В Московской области был объявлен специальный план "Тайфун".

В Офисе президента Украины сказали, что Киев не имеет прямого отношения к атаке, и пошутили, что, возможно, российские БПЛА не хотят разрушать мирные города Украины, поэтому "возвращаются к своим создателям".

В Воздушных силах ВСУ атаку дронов на Москву объяснили внутренними проблемами в РФ.

За день до атаки начальник ГУР Кирилл Буданов записал обращение к россиянам. Он сказал, что ответ на удары по Киеву "не заставит себя долго ждать". В связи с этим в Кремле заявили, что запуск дронов по Москве был "ответом Киева".

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал атаку дронов на Москву. По его словам, российская ПВО сработала "штатно и удовлетворительно", хотя "есть над чем работать".