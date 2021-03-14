Хроника коронавируса на 14 марта: пандемия уже унесла жизни 2,6 млн человек
По состоянию на 14 марта коронавирусом в Украине и мире заболели 120 млн человек. При этом его жертвами стали уже 2,6 млн инфицированных.
Лишь за последние сутки на Земле зафиксировали более 442 тыс. новых случаев заражения. Больше всего – в Бразилии (+70 тыс.), США (+48 тыс.) и Франции (+29 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине подтверждено 1 438 468 случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 27 915 человек, при этом 1 214 876 ее побороли.
В Италии из-за резкого роста статистики коронавируса решили существенно ужесточить карантин в "красных" зонах вплоть до католической Пасхи.
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что у Украины есть все шансы, чтобы сделать до конца года 14 млн прививок от COVID-19.
На заводе Tesla в Калифорнии (США) случилась вспышка коронавируса. Предприятие открыли в разгар пандемии.
Немецкая компания BioNTech создала альянс фармацевтических компаний, чтобы устранить проблему нехватки вакцины от коронавируса в Европе. Туда вошли 13 фармацевтических организаций.
По данным Университета Хопкинса (США), от коронавируса скончались 2 647 251 человек, а заразились 119 473 731. Список стран-лидеров выглядит так:
1. США 534 275 / 29 399 584
2. Бразилия 277 102 / 11 439 558
3. Мексика 193 851 / 2 157 771
4. Индия 158 446 / 11 333 728
5. Британия 125 701 / 4 267 015
6. Италия 101 881 / 3 201 838
7. Франция 90 376 / 4 105 527
8. Россия 90 169 / 4 331 396
9. Германия 73 369 / 2 569 864
10. Испания 72 258 / 3 183 704