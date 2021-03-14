Хроника коронавируса на 14 марта: пандемия уже унесла жизни 2,6 млн человек

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
3,5 т.
Пандемия коронавируса

По состоянию на 14 марта коронавирусом в Украине и мире заболели 120 млн человек. При этом его жертвами стали уже 2,6 млн инфицированных.

Лишь за последние сутки на Земле зафиксировали более 442 тыс. новых случаев заражения. Больше всего – в Бразилии (+70 тыс.), США (+48 тыс.) и Франции (+29 тыс.).

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия коронавируса в мире
Заболеваемость коронавирусом в разных странах

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине подтверждено 1 438 468 случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 27 915 человек, при этом 1 214 876 ее побороли.

  • В Италии из-за резкого роста статистики коронавируса решили существенно ужесточить карантин в "красных" зонах вплоть до католической Пасхи.

  • Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что у Украины есть все шансы, чтобы сделать до конца года 14 млн прививок от COVID-19.

Статистика пандемии в Украине
Карта коронавируса в Украине
Прирост заболеваемости в Украине
Главное за 14 марта:

  • На заводе Tesla в Калифорнии (США) случилась вспышка коронавируса. Предприятие открыли в разгар пандемии.

  • Немецкая компания BioNTech создала альянс фармацевтических компаний, чтобы устранить проблему нехватки вакцины от коронавируса в Европе. Туда вошли 13 фармацевтических организаций.

  • По данным Университета Хопкинса (США), от коронавируса скончались 2 647 251 человек, а заразились 119 473 731. Список стран-лидеров выглядит так:

    1. США 534 275 / 29 399 584

    2. Бразилия 277 102 / 11 439 558

    3. Мексика 193 851 / 2 157 771

    4. Индия 158 446 / 11 333 728

    5. Британия 125 701 / 4 267 015

    6. Италия 101 881 / 3 201 838

    7. Франция 90 376 / 4 105 527

    8. Россия 90 169 / 4 331 396

    9. Германия 73 369 / 2 569 864

    10. Испания 72 258 / 3 183 704

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