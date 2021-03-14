Хроника коронавируса на 14 марта: пандемия уже унесла жизни 2,6 млн человек

По состоянию на 14 марта коронавирусом в Украине и мире заболели 120 млн человек. При этом его жертвами стали уже 2,6 млн инфицированных.

Лишь за последние сутки на Земле зафиксировали более 442 тыс. новых случаев заражения. Больше всего – в Бразилии (+70 тыс.), США (+48 тыс.) и Франции (+29 тыс.).

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 438 468 случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 27 915 человек, при этом 1 214 876 ее побороли.

В Италии из-за резкого роста статистики коронавируса решили существенно ужесточить карантин в "красных" зонах вплоть до католической Пасхи.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что у Украины есть все шансы, чтобы сделать до конца года 14 млн прививок от COVID-19.