Ляшко рассказал, когда спрогнозируют продолжительность третьей волны COVID-19 в Украине

Любые прогнозы относительно продолжительности третьей волны коронавируса в Украине, ее масштабов и показателя смертности можно будет делать не раньше середины марта.

Такое мнение озвучил главный санитарный врач, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью НВ. По его словам, поведение COVID-19 не абсолютно идентично другим респираторным заболеванием, имеющих сезонный характер.

"Понимание, как всегда, есть, но опять же это вопрос коронавируса: завершается первый год его циркуляции в глобальном масштабе, поэтому возникает вопрос, будет ли он повторять сезонность гриппа и гриппоподобных заболеваний, или же будет формировать свою кривую, независимо ни от погодных условий, ни от постоянной сезонности циркуляции подобных ему вирусов. Все это мы увидим в середине марта", – считает Ляшко.

Напомним, врач и ученый, кандидат биологических наук Владимир Галицкий из Института биохимии имени А.В. Палладина предупредил, что весенняя волна коронавируса в Украине может побить рекорды предыдущих двух и стать причиной национальной катастрофы.

Поэтому он призвал не медлить с введением строгого локдауна по всей стране. Ведь адаптивный карантин, по его мнению, пока абсолютно неэффективен.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов также заявил, что Украина оказалась в тяжелой ситуации из-за распространения нового штамма коронавируса. Он обратился к регионам и попросил действовать на опережение, вводя ограничения для недопущения коллапса.