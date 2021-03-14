В Италии усилят карантин из-за COVID-19: половина регионов станут "красными"

София Закревская
София Закревская
Мир
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В Италии усилят карантин из-за COVID-19: половина регионов станут 'красными'

С понедельника, 15 марта, 10 из 20 регионов Италии перейдут в "красную" зону карантина. Среди них Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Лацио, Ломбардия, Марке, Пьемонт, Апулия, Венето и автономная провинция Тренто за исключением Кампании и Молизе.

Остальные регионы станут "оранжевыми", "желтый" уровень временно отменен. "Белым" регионом, где не действуют ограничения, как и раньше остается Сардиния, пишет Ansa.

Такое решение правительство Марио Драги приняло, чтобы не допустить перегруженности больниц для пациентов с коронавирусом, ведь накануне за сутки обнаружили 27 тыс. новых больных. Сейчас в стране COVID-19 болеют более 500 тыс. человек.

Напомним, COVID-19 ударил по Италии с новой силой. Перед Пасхой с 15 марта по 6 апреля "желтые" регионы страны введут жесткие ограничения "красных" зон.

На сами праздники, с 3 по 5 апреля, по всей Италии введут локдаун из-за всплеска коронавируса и роста госпитализаций.

Статистика на утро 14 марта.
Динамика прироста больных за сутки.
Динамика пандемии в Италии.

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