В Еврокомиссии ответили на обвинения в несправедливом распределении вакцин

В Европейской комиссии прокомментировали обвинения некоторых стран – членов Европейского Союза в том, что вакцины против коронавируса в Европе якобы распределяются неравномерно. Об этом было сказано в письме, поступившем накануне от лидеров правительств Австрии, Болгарии, Латвии, Словении и Чехии.

Еврокомиссия согласилась с тем, что справедливее всего распределять вакцины согласно численности населения каждой из стран. Об этом сказано в заявлении, опубликованном в субботу, 13 марта.

"Это решение, которое Комиссия предложила для всех соглашений о предварительной покупке. Это справедливое решение, поскольку вирус поражает одинаково везде, во всех частях ЕС", – сообщили в Еврокомиссии.

При этом в ЕК отметили, что сами государства – члены ЕС решили отойти от этого предложения, чтобы согласовывать распределение доз с учетом эпидемиологической ситуации и потребностей в вакцинации каждой страны.

"В соответствии с этой системой, если государство-член решает не применять свое пропорциональное распределение, дозы перераспределяются между другими заинтересованными государствами-членами", – объяснили в ЕК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе одобрили четвертую вакцину против коронавируса. Ею стал однодозовый препарат Janssen от компании Johnson & Johnson, предназначенный для лиц старше 18 лет.