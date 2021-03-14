BioNTech создала альянс фармкомпаний для производства вакцины против коронавируса

Немецкая компания BioNTech, которая совместно с Pfizer (США) первой в мире разработала вакцину против коронавируса на основе матричной РНК, создала альянс из 13 фирм, чтобы обеспечить Евросоюз и другие страны мира необходимым количеством препаратов.

BioNTech планирует достичь цели в 2 миллиарда доз до конца 2021 года, чтобы компенсировать существующую нехватку вакцин, пишет The Wall Street Journal. Для этого каждый из партнеров компании будет выполнять свою часть работы, чтобы наладить производство.

Большинство фирм, которые присоединились к альянсу, расположены в Европе. Среди них немецкие Merck, Rentchler Biopharma, Evonik Industries, Dermapharm, Siegfried AG и Baxter Oncology, французские Sanofi и Delpharm, швейцарская Novartis, австрийская Polymun Scientific Immunbiologische Forschung GmbH и канадская Acuitas Therapeutics.

По данным издания, BioNTech начала переговоры с партнерами еще в октябре 2020 года – до выпуска препарата Pfizer и BioNTech.

Вместе с тем, BioNTech расширяет и собственное производство. В апреле компания планирует запустить новый завод, на котором смогут производить до 750 миллионов доз вакцины ежегодно.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 13 марта, прививку против коронавируса получили 3 596 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента назвали сроки поставки первой партии вакцины Pfizer в Украину. Глава ОП отметил, что Украина рассчитывает на большую помощь Европейского Союза.