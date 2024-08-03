ГУР и МИД провели эвакуацию граждан Украины из Ливана. Фото и видео

ГУР МО и МИД совместно организовали эвакуацию украинцев из Ливана. В общей сложности было вывезено тридцать наших граждан.

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Соответствующие фото и видео были опубликованы разведкой. Наши соотечественники, среди которых 21 женщина и девять детей, уже прибыли в Жешув (Польша) и находятся в безопасности.

"ГУР и МИД провели эвакуацию граждан Украины из Ливана. В субботу, 3 августа 2024 года, исполняя поручение президента Украины Владимира Зеленского, ГУР МО и МИД совместно организовали эвакуацию тридцати наших граждан из Ливана, где резко ухудшилась ситуация с безопасностью", – отметили в разведке.

Там рассказали, что наши соотечественники, среди которых 21 женщина и девять детей, уже прибыли в Жешув (Польша) и находятся в безопасности. Их встретили украинские консулы и представители ГУР МОУ.

Эвакуированным оказывают всю необходимую помощь и обеспечивают их сопровождение. В разведке подчеркнули, что Украина стала одной из первых в мире, успешно осуществивших эвакуацию своих граждан из Ливана. Как и в предыдущих случаях кризисов и вооруженных конфликтов за рубежом, Украина демонстрирует лидерство в заботе о своих людях.

"Украинские дипломаты предупреждали наших граждан в Ливане об опасности и заранее рекомендовали покинуть территорию республики. Сотрудники ГУР МО и МИД Украины продолжают работать над оказанием помощи находящимся в Ливане гражданам Украины. Продолжается работа по возможности дальнейшей эвакуации других украинцев, которые изъявляют желание покинуть ливанскую территорию", – говорится в сообщении.

Также в разведке напомнили важную информацию для желающих эвакуироваться:

– Гражданам, желающим покинуть Ливан согласно рекомендациям МИД, необходимо обратиться в Посольство Украины в Ливанской Республике по телефону (+961) 5921668 или по адресу электронной почты: [email protected].

– За этими контактами необходимо также обращаться гражданам Украины, которые попали в чрезвычайную ситуацию или встали перед угрозой жизни и здоровью. Также можно обращаться на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57 или адрес электронной почты [email protected].

– Гражданам, которые приняли личное решение продлить пребывание на территории Ливана, рекомендуем избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях, неукоснительно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране.

– Выполнять законные требования правоохранительных органов, отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации, не оставлять места своего проживания без крайней необходимости, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также рассмотреть возможность сокращения срока своего пребывания в стране.

– В течение пребывания в Ливане гражданам Украины также рекомендовано воздержаться от поездок к территориям, граничащим с сирийской границей; граничащие с израильской границей к югу от реки Литани; в лагеря беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави (вблизи г.Триполи), Айн Аль-Хильвех и Миех Миех (вблизи г.Сайда); Долины Бека; южного пригорода Бейрута (район Дахие).

"Безопасность граждан Украины – безусловный приоритет и ключевая задача государства. Это касается граждан Украины в любой точке мира, при любых обстоятельствах и на любом расстоянии от Родины. Украина никогда не оставляет своих людей в беде", - резюмировали в ГУР МО.

Напомним, что накануне, 2 августа, в Министерстве иностранных дел Украины обновили рекомендации для наших граждан по Израилю и Ливану. Первую страну там советуют не посещать, пока ситуация не стабилизируется, а вторую вообще рекомендуют покинуть.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В столице Ирана Тегеране ликвидировали лидера террористической организации ХАМАС Исмаила Ханию. Он был одним из ключевых посредников в переговорах об освобождении заложников в секторе Газа и главным врагом Израиля.

– Вечером во вторник, 30 июля, ЦАХАЛ нанес точечный удар по столице Ливану Бейруту. В результате были ликвидированы один из лидеров "Хезболлы", ответственный за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и смерть многих израильских граждан. По предварительным данным, речь идет о Хаджи Мохсане.

– Также в Армии обороны Израиля подтвердили ликвидацию еще одного командира ливанского движения "Хезболла" Фуада Шукра. По информации ЦАХАЛ, он был уничтожен во время ракетного удара Израиля по Бейруту 30 июля.

– А вечером 1 августа "Хезболла" нанесла ракетный удар по Израилю с территории Ливана. Под массированным обстрелом находилась северная часть страны.

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