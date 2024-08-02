В МИД обнародовали новые рекомендации для украинцев касательно Израиля и Ливана: о чем идет речь

В Министерстве иностранных дел Украины обновили рекомендации для наших граждан касательно Израиля и Ливана. Первую страну там советуют не посещать, пока ситуация не стабилизируется, а вторую и вовсе рекомендуют покинуть.

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В обоих государствах украинцам посоветовали стараться не находиться в местах массового скопления людей. Об этом сообщили на сайте МИД.

Израиль

В связи с ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке гражданам Украины советуют воздержаться от любых поездок в Израиль до стабилизации обстановки.

Гражданам, уже находящимся на территории Израиля, МИД рекомендует избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях, неукоснительно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, выполнять законные требования правоохранительных органов, отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации и всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Во время пребывания в Израиле гражданам Украины также рекомендовано воздержаться от поездок на территории, граничащие с ливанской и сирийской границей, с сектором Газа и территорией Западного берега реки Иордан.

Ливан

Ранее в МИД советовали украинцам не посещать эту страну, а сейчас отмечают, что нашим гражданам, находящимся там, лучше покинуть ее территорию.

Тем же, кто пока остается, советуют избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях, неукоснительно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, выполнять законные требования правоохранительных органов.

Кроме того, необходимо отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации, не покидать место своего проживания без крайней необходимости, всегда иметь при себе удостоверяющие личность документы, а также рассмотреть возможность сокращения срока своего пребывания в Ливане.

Во время пребывания в Ливане гражданам Украины также рекомендовано воздержаться от поездок на территории, граничащие с сирийской границей, израильской границей к югу от реки Литани, в лагеря беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави (близ г. Триполи), Айн Аль-Хильвех Миех Миех (близ г. Сайда), в Долину Бекаа и южный пригород Бейрута (район Дахие).

Отметим, что эксперт-международник Александр Краев считает, что после последних событий на Ближнем Востоке, а именно после ликвидации политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в начале этой недели, следует ожидать эскалацию конфликта в регионе. Однако большая война вряд ли начнется, потому что она не выгодна никому.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В столице Ирана Тегеране ликвидировали лидера террористической организации ХАМАС Исмаила Ханию. Он был одним из ключевых посредников в переговорах об освобождении заложников в секторе Газа и "главным врагом Израиля".

– Вечером во вторник, 30 июля, ЦАХАЛ нанес точечный удар по столице Ливану Бейруту. В результате был ликвидирован один из лидеров "Хезболлы", ответственный за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и смерть многих израильских граждан. По предварительным данным, речь идет о Хаджи Мохсане.

– Также в Армии обороны Израиля подтвердили ликвидацию еще одного командира ливанского движения "Хезболла" Фуада Шукра. По информации ЦАХАЛ, он был уничтожен во время ракетного удара Израиля по Бейруту 30 июля.

– А вечером 1 августа "Хезболла" нанесла ракетный удар по Израилю с территории Ливана. Под массированным обстрелом находилась северная часть страны.

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