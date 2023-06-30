Грета Тунберг получила тематический подарок от 'Укрзализныци': возможно, кто-то из нас им раньше пользовался. Фото

Укрзализныця в четверг, 29 июня, сделала тематический подарок особой пассажирке. Всемирно известная шведская экоактивистка Грета Тунберг, посетившая в этот день Киев, получила от компании кепку из переработанного укржелезнодорожного белья.

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Об этом сообщили в Telegram УЗ, опубликовав соответствующие фото. Отмечается, что также экоактивистка познакомилась с блокнотами от No Waste Ukraine и украинского стартапа ReLeaf из переработанных опавших листьев, пластиковых крышечек и макулатурного картона.

В компании назвали Тунберг особой пассажиркой для "Укрзализныци", ведь она давно и последовательно пропагандирует поезда как экоответственную альтернативу другому транспорту.

Напомним: 29 июня представители ЕС, украинские власти и экоактивисты обсудили угрозы для экологии от преступлений России, в том числе подрыв Каховской ГЭС. Они оценили последствия войны для окружающей среды – как существующие, так и будущие; намерены разработать рекомендации по наказанию государства-агрессора за экологические преступления. Грета Тунберг также приняла участие в мероприятии. Она подчеркнула, что страдания украинцев пора прекратить.

"Нельзя оставлять без внимания те преступления, которые совершает Россия в Украине. Мы должны привлечь Россию к ответственности за преступления", – отметила известная активистка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Тунберг отреагировала на подрыв российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС на Херсонщине, что повлекло за собой экологическую катастрофу. Она заявила, что ответственность за это преступление должна понести Россия;

– 14 июня шведская экоактивистка Грета Тунберг прибыла в Бонн на западе Германии, чтобы принять участие в акции украинцев, направленной на членов ООН. Митинг призван привлечь внимание к подрыву оккупантами Каховской дамбы на гидроэлектростанции и не допустить того, чтобы Россия избежала наказания за техногенное бедствие.

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